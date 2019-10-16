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الإمارات تبهر العالم بطرح وجبات فضائية

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هزاع المنصوري
هزاع المنصوري

وكالات - الدويني فولي

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أعلنت الإمارات أنه من الممكن أن تكون تجربة إنتاج الغذاء العربي لأول رائد فضاء من الإمارات، هزاع المنصوري، نقطة انطلاق ممتازة لتطوير ابتكار الأغذية.
 وقالت وزيرة الأمن الغذائي في الإمارات، مريم المهيري، حسب "سبوتنيك": "هذه نقطة انطلاق رائعة حقًا من حيث الغذاء والابتكار في هذا المجال، وهذا هو بالضبط ما تدرسه هيئة سلامة الأغذية".
وأضافت المهيري: "أعتقد أن هذا سوف يصبح الاتجاه ربما سيكون متاح في يوم من الأيام طلب وجبات فضائية من هزاع على موقع أمازون".

يذكر أن رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، تدرب مع زميله سلطان النيادي، منذ نحو عام، في مركز يوري غاغارين الروسي بمدينة النجوم، في العاصمة موسكو، وأن الرحلة انطلقت من قاعدة بايكونور الروسية في كازاخستان، على متن المركبة الفضائية "سويوز إم إس 15" إلى المحطة الفضائية الدولية، يوم 25 سبتمبر الماضي، والتي أقلت رواد فضاء من روسيا الاتحادية والولايات المتحدة ودولة الإمارات.

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