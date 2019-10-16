مقتل شرطيين وإصابة 20 طفلاً بانفجار شرق أفغانستان

16 أكتوبر 2019 - 10:20 ص

قتل شرطيان وأصيب نحو 20 طفلاً بجروح، جراء انفجار شاحنة مفخخة قرب مركز للشرطة شرق أفغانستان، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المتحدث باسم حاكم ولاية لغمان أسد الله دولت زاي إن الانفجار أمام مقر الشرطة دمر جزئياً مدرسة دينية مجاورة.

وأضاف أن «التلاميذ جرحوا من جراء الزجاج المتطاير»، مضيفاً أن قرابة 20 تلميذاً أصيبوا بجروح.

وأكدت وزارة الداخلية الحصيلة واتهمت «طالبان» بالوقوف وراء التفجير، بينما لم تصدر الحركة بعد أي بيان.