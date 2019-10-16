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بطة الاستحمام.. خطر قاتل للأطفال احذروها

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بطة الاستحمام
بطة الاستحمام

متابعات - سارة أشرف

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بكتريا

بطة الاستحمام

البطة الصفراء

من النادر أن تجد بيتا فيه أطفال خاليا من الألعاب البلاستيكية خاصة، البطة الصفراء أو كما تعرف بـ" بطة الاستحمام" وبالرغم  من الإقبال الشديد من الأطفال عليها لألوانها البراقة، إلا أن الأبحاث الحديثة أثبتت أنها خطر قاتل يهدد صحتهم.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن علماء أجروا تجارب على دمى البط الصفراء المطاطية وغيرها من ألعاب الأطفال التي تتعرض للبلل دائما، ليخلصوا أنها تخفي مخلوقات قد تكون مميتة، عندما شطروها إلي نصفين،حيث تظهر داخلها أوساخ سوداء مقززة.

وذكر العلماء أنهم عثروا على بكتيريا ضارة مثل "الإشريكية القولونية"، التي تعتبر بعض سلالاتها خطيرة، ويمكن أن تؤدي إلى إلى إسهال دموي وتقيؤ.

وأضافوا أنهم عثروا أيضا على بكتيريا "فيلقية"، التي تؤدي إلى الالتهاب الرئوي.

وحسب العلماء، فإن كل الدمى المطاطية، خصوصا ألعاب الاستحمام، تحتوي على طفيليات ضارة، مشيرين إلى أن تجاربهم أظهرت وجود البكتيريا في 4 من أصل كل 5 دمى، وما يزيد الطين بلة، أن مثل هذه الألعاب قد تجد طريقها إلى فم الطفل، وأمام أمه التي قد لا تجد الأمر خطيرا.



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