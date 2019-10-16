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كردية تهين "بومبيو".. وتهديه "طعام كلاب"

الحياة السياسية

بومبيو
بومبيو

عبد القادر وحيد

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بومبيو

طعام كلاب

كردية

انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة صادمة ومهينة، لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أثناء التقاطه صورة مع رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي. 

وبحسب مقطع الفيديو، الذي أشعل وسائل التواصل الاجتماعي وتناقلته وسائل الإعلام العالمية، فقد قامت ناشطة كردية مسلمة بتسليم وزير الخارجية الأمريكي بومبيو طعام كلاب .

ونقلت وسائل التواصل الاجتماعي أن المسلمة الكردية قالت له: "عليك أكله حتى تصيروا مثل الكلاب أوفياء"،  في إشارة إلى غدر وخيانة أمريكا للكرد في سوريا والعراق ، وما يتعرض له الأكراد رغم تعهد الولايات المتحدة بحمايتهم، بحسب ما تم تداوله .


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