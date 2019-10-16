  • الأربعاء 16 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر06:10 م
بحث متقدم
ابو تريكة

أبوتريكة: تعرضت الحادثة كادت تقضي علي

تفحم سيارة

انفجار سيارة في «التجمع» وتفحم جثث 3 طلاب

علم إيران

مفاجأة.. إيران تقدم عرضًا للسعودية

محمد صلاح

هجوم ناري من هاني رمزي على محمد صلاح

شقيق رئيس إيران

حبس شقيق الرئيس الإيراني 5 سنوات

أرشيف

أسقف المنصورة: الحريق التهم الكنيسة بالكامل ولا نعلم سبببه

كاظم الساهر

وفاة «كاظم الساهر» تصدم جمهوره

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا سارًا وآخر محزنًا

ترامب

تطور جديد.. «ترامب» يدعم «بشار الأسد»

فضل

«فضل»: تأجيل القمة أمني.. ولا توجد استقالات

الشرطة المغربية تكشف حقيقة "سفاح النساء"

قضايا وحوادث

سفاح نساء
سفاح نساء

علي محمود

أخبار متعلقة
#

"ساب الشرطة عشان التمثيل".. أسرار تكشف لأول مرة عن "طلعت زكريا"

#

سفاح "النساء" يقتل 39 سيدة بأمريكا

#

فنانة شهيرة تكشف حقيقة الحالة الصحية لـ هنا الزاهد:"الأمر خطير"

#

سعودي يطلق النار على المارة والشرطة بسلاح رشاش

المغرب،

الشرطة المغربية

سفاح النساء

ترددت أنباء حول وجود سفاح يستهدف النساء بالمغرب؛ حيث يقوم بارتداء نقاب، ويحمل سكينًا.؛ على خلفية تسجيلات صوتية تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جانبها نفت شرطة "أكادير" بالمغرب، هذه المعلومات التي تضمنتها تسجيلات صوتية متداولة، مؤكدة أنه تم مراجعة السجلات والمعلومات  المتوفرة، وأظهرت عدم تسجيل أية واقعة أفعال إجرامية، مما تترددت بشأنها هذه الأنباء.

وأوضحت السلطات الأمنية في أكادير أنها لم تتلق أي شكوى أو بلاغ حول هذا الموضوع.

وشدد أمن أكادير، على أن البحث ما زال جاريًا لتحديد الخلفيات الحقيقية وراء نشر هذه المنشورات، وكذلك القبض على المتورطين في ترويج هذه الأفعال الإجرامية الوهمية التي تمس بأمن المواطنين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» للمرة السادسة.. «ميسي» يتوج بجائزة الحذاء الذهبي
» "القبطان": تأجيل مباراة القمة سيعيد الفوضى
» «شوبير» يكشف حقيقة وفاة «ميمي الشربيني»
» المقاولون يهدد "الجبلاية" باللجوء للأولمبية
» مرشحة للرئاسة تتهم أمريكا باستخدام "القاعدة" ضد دولة عربية
» تراجع حاد بأسعار الذهب
» عائلة تنتظر نهاية العالم في قبو تحت الأرض
» ميزة سحرية جديدة لـ"إنستجرام" تعرف عليها
» رانيا يوسف تستطلع رأي الجمهور في "النيولوك"
» طائرة خاصة لـ«الفراعنة» خلال رحلة جزر القمر
» فنانة شهيرة:"دخلت كل البيوت ومش أقل من عمرو دياب"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:57 م

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية