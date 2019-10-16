شوبير: الدورى فى خطر

16 أكتوبر 2019 - 11:22 ص

أبدى الإعلامي أحمد شوبير تخوفه على مصير الدورى، بعد قرار تأجيل مباراة الأهلى والزمالك فى الجولة الرابعة، مؤكداً أن الدورى فى خطر بحسب قوله.

وأضاف "شوبير" عبر برنامجه الإذاعي على راديو "أون سبورت"، أن ما يحدث من تأجيلات مبكرة في الدوري المصري، يعد شهادة براءة لعامر حسين رئيس لجنة المسابقات فى المواسم الماضية.

وواصل لاعب الأهلى السابق، عامر حسين كان يضطر لتأجيل بعض مباريات الدوري في الدور الثاني من الموسم، وليس كما يحدث حاليا حيث هناك العديد من التأجيلات في الأسابيع الأولى من عمر المسابقة، وهو ما يهدد استكمالها حال الاستمرار بهذا الشكل.