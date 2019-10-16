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الكويت.. قرار جديد للجيش بشأن عودة الأمير من أمريكا

عرب وعالم

الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح
الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح

وكالات - الدويني فولي

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الكويت

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عودة


بمناسبة عودة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح من أمريكا أصدر الفريق الركن محمد الخضر، رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، قرارا جديدا.


وحسب موقع صحيفة "25 فبراير" الكويتية، فإنه "بناء على توجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، فقد تقرر الإفراج عن العسكريين الموقوفين انضباطياً بمناسبة الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد".


وأعلنت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأربعاء، عودة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى الكويت بعد رحلة علاجية في الولايات المتحدة.


ووجه الأمير إلى شعبه بعد عودته من رحلته العلاجية في أمريكا.


وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أعرب الأمير "عن بالغ شكره لإخوانه وأبنائه المواطنين الكرام وللمقيمين على أرض الكويت الطيبة على ما عبروا عنه جميعا من صادق المشاعر وما أبدوه من مظاهر الفرح والبهجة والسرور بكل أريحية وإخلاص احتفاء بعودته إلى أرض الوطن العزيز بعد استكمال الفحوصات الطبية المعتادة التي تكللت بالنجاح".


وأعلن الديوان الأميري الكويتي، في سبتمبر الماضي، أن أمير الكويت دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة لاستكمال الفحوصات الطبية، وأنه تم تأجيل موعد لقاء الأمير بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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