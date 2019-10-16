"بابا مكنش بيسمع الكلام"..اللحظات الأخيرة بحياة طلعت زكريا

16 أكتوبر 2019 - 11:47 ص

كشفت "إيمي"، نجلة الفنان الراحل طلعت زكريا ، عن تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة والدها قبل وفاته لأولة مرة قائلة :" الموضوع بدأت بسيط و كبر فجأة في المستشفي كان مجرد التهاب رئوي بسيط".



وأضافت "إيمي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث في مصر" المذاع علي فضائية " إم بي سي مصر"، بأن الحالة الصحية لوالدها تدهورت ، فاضطروا لنقله للمستشفي قبل وفاته بـ3أيام، معقبة:" بابا كان بيدخن كتير جدا و كنا بننصحه بس مكنش بيسمع الكلام ، كنا فكرنها وعكة صحية و هتعدي زي كل مرة".



وتابعت "إيمي"، بأن الحالة الصحية لوالدها تدهورت لآنه كان مدخنا شرها ، قائلة :":" نقلناه للمستشفي ،كنا فاكرين أنه هيخرج و يكمل تصوير ، ولكنه لم يستجيب للعلاج و حدثت الوفاة".

