» مرشحة للرئاسة تتهم أمريكا باستخدام "القاعدة" ضد دولة عربية

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بشار الأسد

تنظيم القاعدة

الرئاسة الامريكية

مرشحة رئاسة

اتهمت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية، تولسي جابارد، السلطات الأمريكية باستخدام تنظيم "القاعدة" الإرهابي ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

ووعدت جابارد حال فوزها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، بالتوقف عن دعم الإرهابيين في سوريا الذين "يشكلون قوات برية في حرب تهدف إلى تغيير النظام"، بحسب تعبيرها.

كما وعدت جابارد بإلغاء العقوبات التي تسببت في المجاعة في سوريا.

يذكر أن الولايات المتحدة على موعد مع رئيس جديد في عام 2020، وتضم قائمة مرشحي الحزب الديمقراطي بالإضافة إلى جابارد، السيناتور بيرني ساندرز ونائب الرئيس السابق جو بايدن، كما أعلن الرئيس الحالي دونالد ترامب نيته لترشيح نفسه لانتخابات 2020.


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