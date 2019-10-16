شاهد .. لحظة وصول أمير الكويت للبلاد

أعرب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن بالغ شكره للمواطنين وللمقيمين على أرض الكويت على ما عبروا عنه جميعا من صادق المشاعر وما أبدوه من مظاهر الفرح والبهجة والسرور بكل أريحية وإخلاص احتفاء بعودة سموه إلى أرض الوطن بعد استكماله الفحوصات الطبية المعتادة.





وذكر بيان صادر من الديوان الأميري: «أعرب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن بالغ شكره لإخوانه وأبنائه المواطنين الكرام وللمقيمين على أرض الكويت الطيبة على ما عبروا عنه جميعا من صادق المشاعر وما أبدوه من مظاهر الفرح والبهجة والسرور بكل أريحية وإخلاص احتفاء بعودة سموه إلى أرض الوطن العزيز بعد استكمال سموه رعاه الله الفحوصات الطبية المعتادة التي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالنجاح مستذكرا سموه رعاه الله بالتقدير المتابعة الحثيثه للاطمئنان على صحة سموه من قبل الجميع مما كان له أطيب الأثر لدى سموه حفظه الله مجسدين بذلك روح الأسرة الكويتية الواحدة بتلاحمها وسجاياها الحميدة التي يتسم بها الشعب الكويتي ويتمسك بها.



وأعلنت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأربعاء، عودة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى الكويت بعد رحلة علاجية في الولايات المتحدة.

كما تم نشر مقطع فيديو يظهر وصول أمير الكويت إلى البلاد وسط استقبال وحفاوة بالغة من رجال ومسؤولين كبار بالدولة.



