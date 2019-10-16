مصادر أمريكية تكشف «الرد السري» على إيران بعد هجمات أرامكو

16 أكتوبر 2019 - 12:46 م

كشفت مصادر أمريكية، عن أن الولايات المتحدة شنت هجومًا إلكترونيًا على إيران، عقب الهجمات التي تعرضت لها منشآت شركة "أرامكو" السعودية منتصف سبتمبر الماضي.

ونقلت "رويترز" عن مسئولين أمريكيين قولها، إن الهجوم الإلكتروني الأمريكي استهدف قدرة طهران على نشر الدعاية الخارجية "البروباجندا"، مشيرًا إلى أن هذا الهجوم عبارة عن "وسيلة للرد دون التسبب في سقوط ضحايا مدنيين".

وقال المسئولان، اللذان لم يتم الكشف عن هويتهما، إن العملية جرت في أواخر سبتمبر، واستهدفت قدرة طهران على نشر "الدعاية الموجهة".

وأوضح أحد المسئولين، أن الهجوم الأمريكي الإلكتروني السري "أثر على أجهزة إيرانية"، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل، وفقا لما ذكرته "رويترز" في تقريرها الخاص.

يذكر أنه في العام الماضي، توصل تحقيق لـ"رويترز" إلى أن هناك أكثر من 70 موقعًا على الإنترنت تنقل الدعاية الإيرانية إلى 15 دولة، في عملية بدأ خبراء الأمن الإلكتروني والسيبراني وشركات التواصل الاجتماعي والصحفيون في كشفها.