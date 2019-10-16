كاهن الكنيسة المحترقة بالمنصورة : "ننتظر تفريغ الكاميرات"

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كاهن



روي القس صموئيل محسن، كاهن كنيسة مار جرجس المحترقة بشارع بور سعيد وسط مدينة المنصورة، تفاصيل الحريق الذي شب داخل مبني الخدمات في الدور الأخير صباح اليوم.

 وقال "محسن" في تصريحات صحفية: "سمعنا صوت صراخ من ناحية مدرسة البنات التي تطل علي مبني الكنيسة وعند الاستفسار وجدنا حريقا قد شب في الدور الأخير بمبني الخدمات" .

 وكشف الكاهن عن سبب الحريق قائلا: "الحريق جاء من ناحية سوق الخضار بجوار الكنيسة، ونتج عنه تدمير الجزء الخشبي بالمبنى فقط دون وقوع اي إصابات أو خسائر في الأرواح وأن الأدوار الأخرى في المبني لن تتأثر، وننتظر تفريغ كاميرات المراقبة.

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