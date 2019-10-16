بزعامة وزير إسرائيلي.. المئات يقتحمون الأقصى

16 أكتوبر 2019 - 02:05 م

يتقدمهم وزير الزراعة الإسرائيلي، أوري أرئيل وحاخامات يهود، اقتحم مئات المستوطنين اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك.

ويأتي الاقتحام من قبل المستوطنين، في ثالث أيام مايسمى بـ"عيد العرش" اليهودى.

من جانبها قالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن 611 متطرفا اقتحموا الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية، على شكل مجموعات كبيرة متتالية، عبر باب المغاربة والذي تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه.

كما انتشرت قوات الاحتلال والشرطة والمخابرات بكثافة في ساحات الاقصى، لتأمين جولات واقتحامات المستوطنين للمسجد.

بينما رافقت مجموعة من القوات المقتحمين خلال سيرهم في ساحات وأروقة المسجد.

كما انتشرت على أبواب المسجد الأقصى المبارك شرطة الاحتلال واحتجزت هويات المصلين الوافدين للأقصى قبل السماح لهم بالدخول.

وقام المستوطنون بجولات على أبواب الأقصى من الجهة الخارجية حاملين معهم " ثمار وسعف النخيل " وأدوا صلواتهم على الأبواب خاصة عند باب السلسلة.