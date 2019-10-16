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خلال زيارة بوتين للسعودية والإمارات

رد ناري لـ«الكرملين» على أخطاء عزف النشيد الوطني الروسي

عرب وعالم

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

علي محمود

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زيارة بوتين

النشيد الوطني الروسي

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الجميع تعامل بتفهم مع الأخطاء في أداء النشيد الوطني الروسي خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى السعودية والإمارات.

وأضاف بيسكوف، طبقًا لـ"rt ": "فشل أعضاء الفرقة الموسيقية الإماراتية أثناء زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أبوظبي في عزف النشيد الوطني الروسي بشكل تام وصحيح، على غرار ما حدث يوم الاثنين في الرياض".

وعلّق بيسكوف قائلا: "ثمة مبالغة كبيرة في التعاطي مع مسألة عزف النشيد بطريقة غير مرضية. بالطبع، هذا ليس أداء من قبل أوركسترا سيمفونية كبيرة، ومع ذلك الجانب الإماراتي والجانب السعودي، حاولا باجتهاد، وبالفعل استقبلوا الرئيس بحفاوة ولطف".

 


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