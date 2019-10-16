  • الأربعاء 16 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر06:08 م
بحث متقدم
تفحم سيارة

انفجار سيارة في «التجمع» وتفحم جثث 3 طلاب

علم إيران

مفاجأة.. إيران تقدم عرضًا للسعودية

محمد صلاح

هجوم ناري من هاني رمزي على محمد صلاح

شقيق رئيس إيران

حبس شقيق الرئيس الإيراني 5 سنوات

أرشيف

أسقف المنصورة: الحريق التهم الكنيسة بالكامل ولا نعلم سبببه

كاظم الساهر

وفاة «كاظم الساهر» تصدم جمهوره

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا سارًا وآخر محزنًا

ترامب

تطور جديد.. «ترامب» يدعم «بشار الأسد»

فضل

«فضل»: تأجيل القمة أمني.. ولا توجد استقالات

مدبولي أثناء إلقاء كلمته

«مدبولي» يكشف أهم 3 نجاحات للحكومة

شكري: يؤكد لنظيره الليتواني رفض مصر للعدوان على سوريا

الحياة السياسية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

مصر تعلن استعدادها لمواجهة تركيا

#

أحمد حسن يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

#

مشاورات عربية للتوافق حول توقيت عودة سوريا للجامعة العربية

#

السيسي يؤكد حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان

شكري

العملية العسكرية التركية

وزي الخارجية

العدوان التركي

قال المتحدث باسم الخارجية المصرية إن سامح شكري، استعرض خلال لقائه وزير خارجية ليتوانيا، الرؤية المصرية إزاء سائر الملفات في المنطقة، وخاصة الأوضاع في سوريا، حيث أكد شكري على رفض مصر للعدوان التركي وما له من تأثيرات سلبية على مسار التسوية السياسية وتداعياته الخطيرة على الأوضاع الإنسانية هناك، مشيراً إلى ما صدر عن كل من جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي من موقف واضح يدين العدوان التركي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، مع ليناسلينكو فيتشيوس، وزير خارجية ليتوانيا، بالعاصمة فيلنيوس، والتي تناولت سُبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري نوه بأهمية تطوير التعاون في شتى المجالات، ولاسيما على ضوء النتائج الإيجابية لزيارة وزير خارجية ليتوانيا إلى القاهرة شهر يناير الماضي، وكذا مشاركته في أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى بمدينة شرم الشيخ شهر فبراير الماضي، معرباً عن التطلع لتكثيف وتيرة العلاقات الثنائية على كافة المستويات، بما في ذلك عبر مواصلة تبادل الزيارات رفيعة المستوى والحفاظ على دورية انعقاد المشاورات السياسية بين البلدين، وكذا استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين حول كافة المسائل ذات الاهتمام المشترك داخل المحافل الإقليمية والدولية.

كما أعرب شكري عن تقدير مصر لتفهم الجانب الليتواني لحجم وطبيعة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وخاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وأعباء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهامة التي عكفت الحكومة المصرية على تنفيذها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» للمرة السادسة.. «ميسي» يتوج بجائزة الحذاء الذهبي
» "القبطان": تأجيل مباراة القمة سيعيد الفوضى
» «شوبير» يكشف حقيقة وفاة «ميمي الشربيني»
» المقاولون يهدد "الجبلاية" باللجوء للأولمبية
» مرشحة للرئاسة تتهم أمريكا باستخدام "القاعدة" ضد دولة عربية
» تراجع حاد بأسعار الذهب
» عائلة تنتظر نهاية العالم في قبو تحت الأرض
» ميزة سحرية جديدة لـ"إنستجرام" تعرف عليها
» رانيا يوسف تستطلع رأي الجمهور في "النيولوك"
» طائرة خاصة لـ«الفراعنة» خلال رحلة جزر القمر
» فنانة شهيرة:"دخلت كل البيوت ومش أقل من عمرو دياب"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:57 م

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية