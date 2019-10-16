«فضل»: تأجيل القمة أمني.. ولا توجد استقالات

16 أكتوبر 2019 - 04:22 م

أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المُكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن تأجيل مباراة القمة موضوع أمني بحت، مشددًا أنه لا مجال فيه للحديث عن أي اعتبارات أخرى.

وأضاف أنه إذا كان هناك ملاحظات في هذا الشأن لأي طرف عليه العودة إلى الأمن، لا سيما أن لائحة المسابقات أعطت الحق للأندية لتحديد ملاعبها بالتنسيق مع الأمن.

كما أكد فضل على أن العلاقة التي تجمعه مع جميع أعضاء لجنة الاتحاد وجميع أطراف المنظومة الكروية تتسم بالاحترام والتقدير، ومن ثم لا صحة لما يردده البعض بتقديم استقالتي من عضوية اللجنة.