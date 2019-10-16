«مدبولي» يكشف أهم 3 نجاحات للحكومة

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رئيس الوزراء

واشنطن

الاستثمار

مدبولى

ألقى رئيس الوزراء كلمة موجزة تطرق خلالها إلى أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والحوافز التي تمنحها مصر للمستثمرين، مستعرضاً كذلك أهم النجاحات الاقتصادية التي حققتها الحكومة المصرية، خاصة خفض العجز الكلى للموازنة، وتراجع معدل التضخم لأدنى مستوى له منذ سنوات، وتخفيض معدل البطالة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى واشنطن، حيث شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في غداء عمل، استضافته غرفة التجارة العربية الأمريكية تحت عنوان «الفرص البازغة في مصر»، وذلك بحضور ممثلين لشركات أمريكية وعربية تعمل في الولايات المتحدة، ومنطقة الشرق الأوسط، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، والاتصالات، والتجارة والصناعة، وسفير مصر في الولايات المتحدة.

وأشار مدبولى إلى أن السوق المصرية تعد سوقاً واعدة، كما أن الاستثمار في مصر يتيح فرصاً للتصدير إلى أقاليم عدة من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بدول العالم، فضلاً عما تتميز به مصر من عمالة مدربة غير مرتفعة التكاليف، وكذا ارتفاع العائد على الاستثمار.


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