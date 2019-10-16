تطور جديد.. «ترامب» يدعم «بشار الأسد»

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متابعات - الطيب حسين

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روسيا

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دمشق

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن موقف داعم لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد، حيث إنه «لا يرى ضررًا في تلقيها دعمًا من روسيا».

في هذا الإطار أكد «ترامب» اليوم الأربعاء، «أنه لا مانع من أن تتلقى سوريا دعما روسيا».

وبحسب «روسيا اليوم» فإن «ترامب» قد أكد في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض أن «النزاع القائم هو بين تركيا وسوريا، ولا ضير في أن تساعد روسيا دمشق»، مضيفا في نفس السياق أن »فرض عقوبات على تركيا سيكون أفضل من القتال في المنطقة».


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