أسقف المنصورة: الحريق التهم الكنيسة بالكامل ولا نعلم سبببه

وقال الأنبا داود أسقف المنصورة وتوابعها، إن الحريق الذي نشب بكنيسة مارمينا والبابا كيرلس، الملحقة بكنيسة القديس مارجرجس، أتى على الكنيسة بأكملها حيث أنها من الخشب.

وأضاف خلال بيانه اليوم لكشف تفاصيل الحريق الذي نشب في كنيسة الشهيج مارجرجس، صباح اليوم، “إلى الآن لا نعلم سبب الحريق، ولكننا على ثقة أن الله سيسمح ببناءها مرة أخرى بنعمة ربنا”.

فيما وجه أسقف المنصورة، الشكر لكل من حضر وأطمأن عليهم في هذا الحدث الجلل، وعلى رأسهم محافظ الدقهلية، ومدير الأمن، وقوات الشرطة والجيش والحماية المدنية، وفضيلة الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، وأعضاء مجلس النواب.

وناشد الأنبا داود، أسقف المنصورة وتوابعها للأقباط الأرثوذوكسي، الجميع اتباع الهدوء والسلام والصلاة من أجل ترتيب كل خير.