حبس شقيق الرئيس الإيراني 5 سنوات

16 أكتوبر 2019 - 05:33 م

ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، أن شقيق الرئيس حسن روحاني بدأ في قضاء عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة الفساد.

وأشار التقرير الذي صدر الأربعاء، إلى أن السلطات نقلت حسين فريدون إلى سجن إيفين سيئ السمعة في طهران.

وكان القضاء الإيراني قد ذكر في وقت سابق من شهر أكتوبر أن محكمة الاستئناف خفضت حكم فريدون من 7 إلى 5 سنوات، بتهمة الرشوة.

ويعود تاريخ الاتهام إلى عام 2016، وقد وجهه له المتشددون الذين يسيطرون على القضاء في البلاد.

وكان فريدون قد احتجز في البداية في عام 2017 قبل إطلاق سراحه بكفالة.

ولعب فريدون دورا في الفريق الذي تفاوض حول الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى العالمية عام 2015.

وسبق لإيران أن سجنت في الماضي حلفاء الرؤساء السابقين بتهم مماثلة.