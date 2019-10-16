  • الخميس 17 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر10:05 ص
بحث متقدم
الفقي

الفقي: لهذا السبب هنأ السيسي رئيس وزراء إثيوبيا

اقتحامات الاقصى

500 مستوطن يقتحمون باحات الأقصى

آبل

فضيحة تجسس تضرب أبل

مسدس

هزّت لبنان.. تنهي حياة أمها بـ 9 رصاصات

نانسئي بيلوسي

ترامب ساخرا من زعيمة الكونجرس: صلّوا من أجلها " تعاني من خلل"

مرتضى منصور

"مرتضى" يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

الدولار

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه

بالصور.. فرج عامر: أؤيد "الخدمة المدنية"

حديث فرج عامر عن "السحاقي" يتسبب في موقف محرج

فريق الأهلي

الكشف عن أول الراحلين من الأهلي

رحاب فتحي و زوجها

رد صادم من زوج السيدة التي تبرعت له بكبدها فتزوج عليها

«شيرين» تعلن الاعتزال:«متزعلوش مني دي حاجة هتريحني»

الصفحة الأخيرة

شيرين
شيرين

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

"أديب": أطالب بالإفراج عن أي حد مسجون في خلافات سياسية

#

السيسي لـ"المصريين": متخافوش محدش هيقدر يعمل حاجة

#

مانشستر يونايتد يُجدد عقد «دي خيا» حتى 2023

#

جهاد جريشة يعتذر لجماهير الأهلي:«متزعلوش مني»

سوشيال ميديا

فن

اعتزال

شيرين

قرّرت الفنانة شيرين عبدالوهاب، اعتزال السوشال ميديا تماما، بعد الهجوم الذي تعرضت له من قبل البعض بسبب إعلانها استعدادها لإقامة حفل غنائي يذهب ريعه بالكامل لمتضرري حريق لبنان، موجهين لها الاتهام بعدم انتمائها الوطني لمصر.

وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع"إنستجرام": "انا عارفة ومتأكدة إن الاغلبية متصالحين مع نفسهم ومحترمين، وأنا لو كنت ببص للناس اللي كارهة نفسها وكارهة نجاح الآخرين ومش عاجبها حاجة.. مكنتش اتقدمت في حياتي ولا أنجزت في حاجه".

واضافت:"النهاردة أنا نزلت بوست للبنان عشان حبيت أساعد بأي حاجة أقدر عليها، واللي أقدر عليه هو صوتي.. أنا مش طبيبة ولا مهندسة وده اللي ممكن أساهم بيه عشان حتى لو ساهمت بفلوس مهما كانت هتكون قليلة".

وتابعت: "قررت أكون إيجابية وأعمل حاجة أساعد ليها، ولما شفت التعليقات على منشوري الأخير، اكتشفت أن الإنسان مهما عمل مش هيعجب الناس، ده غير إنهم مرة يحملوني ويسقطوني، ومرة يجوزوني، ومرة يطلعوني معنديش انتماء لبلدي".

واختتمت: "بما إني أنا شخص مش مغلوب على أمره، قررت اقفل كل حاجة ليها علاقة بالسوشال ميديا.. عشان مأذيش نفسي ولا المتابعين المحترمين اللي هتقرأ التعليقات.. أرجو من محبيني ما يزعلوش مني عشان ديه حاجة هتريحني و هتفرحني".

وكانت شيرين عبد الوهاب قد أعلنت انها على الاستعداد لإقامة حفل يكون كل العائد منه مخصص للمتضررين من الحريق في لبنان، ومناشدة رئيس الوزراء سعد رفيق الحريري أن تكون تحت رعايته.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» "النقل": الدفع بأتوبيسات نقل عام بين محطات المترو المتعطلة لنقل الركاب
» شاهد..فنانة شهيرة تتعرض لموقف محرج على الهواء
» حادث مروع..سيدة لن تستطع غلق عينيها اثناء النوم
» بيراميدز يبحث عبور «الموج الأزرق» بالدفاع الجوى
» ببدلة شيفون..ابنة فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل
» نبيلة عبيد تعلن ندمها على أفلامها الجريئة: لم أحقق شيئا
» فنانة شهيرة تعلن طلاقها من زوجها الفنان: أنا وأحمد انفصلنا
» ابنة فيفي عبده تفسر سر غيابها .. وتطلب الدعاء
» ابنة أصالة تثير الجدل بتدوينة بعد شائعة طلاقها من طارق العريان
» الموت يفجع الفنان "محمد كريم"
» صورة نجل "علي معلول" تشعل "انستجرام"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:45 ص

  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:26

  • عشاء

    18:56

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية