أبوتريكة: تعرضت لحادثة كادت تقضي علي

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كشف محمد أبو تريكة، نجم الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، عن أسرار جديدة عن طفولته وبداية ممارسته لكرة القدم حتى وصوله إلى المكانة التي يتواجد به حاليًا في قلوب الملايين وعشاق الجماهير المصرية بصفة عامة والأهلاوية على وجه الخصوص.

وقال «أبو تريكة» في تصريحات تليفزيونية على هامش مشاركته في مباراة اعتزال اللاعب الفلسطيني فادي لافي: «السبب وراء ما وصلت إليه من تاريخ كبير داخل الأهلي يرجع إلى توفيق الله سبحانه وتعالى ثم جماهير القلعة الحمراء بالملايين التي تعد الأفضل في العالم والتي لا يوجد مثلها في الدنيا حيث أنها تحبك بصدق وبدون أي مجاملات».

وأضاف: «تيشرت الأهلي لا يستطيع أي لاعب تحمله.. لازم تحبه بصدق وترتبط به لأنه يضيف لأي لاعب ووقتها النسر اللي على شعار الأهلي يطير بيك».

وتابع: «أول يوم لي بعد انتقالي للأهلي استقبلني ثابت البطل.. ثم لاحظت طلب عدد كبير من الصحفيين إجراء مقابلات معي ولكني كنت لا أفضل هذا الأمر».

واستطرد: «نصحني الأسطورة ثابت البطل منذ أن وضعت قدمى داخل النادي الأهلي بضرورة التعود على هذا الأمر»، مضيفًا «اللي بيمشي جنب سور النادي يصبح مشهورًا ولابد من تحمل جميع الضغوط».

وأوضح: «المواقف الصعبة التي مرت عليا كان له دور كبير أيضا فيما وصلت إليه.. وكنت لا أتوقع الوصول إلى نصف الشهر والبطولات التي حققتها في مسيرتي الكروية».

وحول نشأته قال «تريكة»، «عانيت منذ الصغر حيث أنني عملت في مصنع للطوب وتعرضت وقتها لكسر مما استدعى تركيب مسمار وكاد أن ينتهى حلمي مبكرًا بعدما أكد أحد الأطباء صعوبة الحركة مستقبلًا، ولكن كان لتربية والدي لي دور في عبور كل هذه الأزمات».

وعن بداية ممارسته لكرة القدم قال: «ذهبت إلى نادي الترسانة للالتحاق بالفريق ثم انقطعت بعد شهرين بسبب عدم قدرتي على شراء حذاء للكرة ولم أرغب في طلب ذلك من والدي حتى لا أثقل عليه واستمر الانقطاع لمدة عام».

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