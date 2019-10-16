  • الأربعاء 16 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر06:05 م
بحث متقدم
تفحم سيارة

انفجار سيارة في «التجمع» وتفحم جثث 3 طلاب

علم إيران

مفاجأة.. إيران تقدم عرضًا للسعودية

محمد صلاح

هجوم ناري من هاني رمزي على محمد صلاح

شقيق رئيس إيران

حبس شقيق الرئيس الإيراني 5 سنوات

أرشيف

أسقف المنصورة: الحريق التهم الكنيسة بالكامل ولا نعلم سبببه

كاظم الساهر

وفاة «كاظم الساهر» تصدم جمهوره

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا سارًا وآخر محزنًا

ترامب

تطور جديد.. «ترامب» يدعم «بشار الأسد»

فضل

«فضل»: تأجيل القمة أمني.. ولا توجد استقالات

مدبولي أثناء إلقاء كلمته

«مدبولي» يكشف أهم 3 نجاحات للحكومة

انفجار سيارة في «التجمع» وتفحم جثث 3 طلاب

قضايا وحوادث

تفحم سيارة
تفحم سيارة

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

بنجلاديش.. طلاب يضربون زميلهم حتى الموت لانتقاده الحكومة

#

رقصة تتسبب فى انفجار شفاه وارتجاج بالمخ لزوجين

#

ارتفاع عدد مصابي انفجار كابول إلى 95

#

نجاة «المسماري» أهم رجال «حفتر» من تفجير بنغازي

انفجار

طلاب

سيارة

التجمع

تسلمت نيابة القاهرة الجديدة،  تحريات المباحث، فى واقعة انفجار سيارة "ملاكى"، وتفحم 3 طلاب من الجامعة البريطانية، وإصابة آخر بالتجمع ، كما استخرجت النيابة تصريح بدفن جثامين الطلاب الثلاثة، وتسليمهم إلى أسرهم.

وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، بالحادث وأن الواقعة تتلخص فى وجود ماس كهربائى داخل السيارة مما أدى لاشتعالها، بالإضافة لاختلال عجلة القيادة من يد أحد الطلاب خلال قيادة السيارة، ما أدى إلى تصادمها بعمود إنارة.

وكانت بداية الواقعة بورود بلاغاً يفيد باصطدام سيارة ملاكى وإشتعالها،  وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وتم نقل المتوفين والمصاب للمستشفى، و نقل حطام السيارة من مكان الحادث، والتحفظ عليها داخل قسم الشرطة، فيما جرى تحرير محرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» للمرة السادسة.. «ميسي» يتوج بجائزة الحذاء الذهبي
» "القبطان": تأجيل مباراة القمة سيعيد الفوضى
» «شوبير» يكشف حقيقة وفاة «ميمي الشربيني»
» المقاولون يهدد "الجبلاية" باللجوء للأولمبية
» مرشحة للرئاسة تتهم أمريكا باستخدام "القاعدة" ضد دولة عربية
» تراجع حاد بأسعار الذهب
» عائلة تنتظر نهاية العالم في قبو تحت الأرض
» ميزة سحرية جديدة لـ"إنستجرام" تعرف عليها
» رانيا يوسف تستطلع رأي الجمهور في "النيولوك"
» طائرة خاصة لـ«الفراعنة» خلال رحلة جزر القمر
» فنانة شهيرة:"دخلت كل البيوت ومش أقل من عمرو دياب"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:57 م

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية