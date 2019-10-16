تعرف على قائمة الإسماعيلي لمواجهة حرس الحدود

أمير سعد
أعلن الجهاز الفنى لفريق الإسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج، قائمة لاعبيه استعدادًا لمواجهة حرس الحدود بعد غدٍ الجمعة، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام.
وجاءت القائمة كالتالي:
حراسة المرمى ..محمد مجدى – محمد فوزى
خط الدفاع .. باهر المحمدى – أسامة إبراهيم – محمد مجدى الجمل – محمد هاشم – أحمد أيمن.
خط الوسط .. همام طارق – محمود دونجا – عماد حمدى – محمد بيومى – محمد الضرف – نادر رمضان – عبد الرحمن مجدى – محمود عبدالله – أحمد مدبولى.
خط الهجوم .. محمد الشامى – محمد حمدى زكى – بنسون شيلونجو – وجيه عبد الحكيم.
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