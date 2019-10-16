تعرف على قائمة الإسماعيلي لمواجهة حرس الحدود

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أعلن الجهاز الفنى لفريق الإسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج، قائمة لاعبيه استعدادًا لمواجهة حرس الحدود بعد غدٍ الجمعة، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى ..محمد مجدى – محمد فوزى

خط الدفاع .. باهر المحمدى – أسامة إبراهيم – محمد مجدى الجمل – محمد هاشم – أحمد أيمن.

خط الوسط .. همام طارق – محمود دونجا – عماد حمدى – محمد بيومى – محمد الضرف – نادر رمضان – عبد الرحمن مجدى – محمود عبدالله  – أحمد مدبولى.

خط الهجوم .. محمد الشامى – محمد حمدى زكى – بنسون شيلونجو – وجيه عبد الحكيم.


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