  • الخميس 17 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر10:04 ص
بحث متقدم
الفقي

الفقي: لهذا السبب هنأ السيسي رئيس وزراء إثيوبيا

اقتحامات الاقصى

500 مستوطن يقتحمون باحات الأقصى

آبل

فضيحة تجسس تضرب أبل

مسدس

هزّت لبنان.. تنهي حياة أمها بـ 9 رصاصات

نانسئي بيلوسي

ترامب ساخرا من زعيمة الكونجرس: صلّوا من أجلها " تعاني من خلل"

مرتضى منصور

"مرتضى" يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

الدولار

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه

بالصور.. فرج عامر: أؤيد "الخدمة المدنية"

حديث فرج عامر عن "السحاقي" يتسبب في موقف محرج

فريق الأهلي

الكشف عن أول الراحلين من الأهلي

رحاب فتحي و زوجها

رد صادم من زوج السيدة التي تبرعت له بكبدها فتزوج عليها

بعد تأجيل القمة

تفاصيل جلسة «الخطيب» مع السويسري «فايلر»

الرياضة

الخطيب
الخطيب

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

من هو اللاعب المصري الذي زامله "فايلر" حين كان لاعبا؟

#

كواليس جلسة «فايلر» مع رمضان صبحي

#

أزمة بين "فايلر" ونجم الأهلي: مش هتلعب عشان وزنك زيادة

#

الخطيب: رينيه فايلر يجهز مفاجأة مزلزلة للزمالك

المصريون

الزمالك

الاهلى

الخطيب

القمة

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، على عقد جلسة عاجلة مع السويسري ريني فايلر المدير الفني للفريق بعد تأجيل لقاء القمة ضد الزمالك، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام.

ونقل الخطيب للمدرب السويسري تداعيات تأجيل المباراة لأسباب أمنية، كما استمع لكيفية تعامل ريني فايلر مع هذا الموقف الطارئ، وتجهيز الفريق للمرحلة القادمة.

أقيمت الجلسة في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وعمرو محب القائم بأعمال الترجمة للمدرب السويسري.

وكان مقررا أن تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم السبت المقبل قبل صدور قرار بتأجيلها لدواعي أمنية، وفقا لبيان صادر عن اتحاد الكرة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» "النقل": الدفع بأتوبيسات نقل عام بين محطات المترو المتعطلة لنقل الركاب
» شاهد..فنانة شهيرة تتعرض لموقف محرج على الهواء
» حادث مروع..سيدة لن تستطع غلق عينيها اثناء النوم
» بيراميدز يبحث عبور «الموج الأزرق» بالدفاع الجوى
» ببدلة شيفون..ابنة فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل
» نبيلة عبيد تعلن ندمها على أفلامها الجريئة: لم أحقق شيئا
» فنانة شهيرة تعلن طلاقها من زوجها الفنان: أنا وأحمد انفصلنا
» ابنة فيفي عبده تفسر سر غيابها .. وتطلب الدعاء
» ابنة أصالة تثير الجدل بتدوينة بعد شائعة طلاقها من طارق العريان
» الموت يفجع الفنان "محمد كريم"
» صورة نجل "علي معلول" تشعل "انستجرام"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:45 ص

  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:26

  • عشاء

    18:56

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية