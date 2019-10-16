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سر زيارة «نتنياهو» لـ«إثيوبيا»

عرب وعالم

نتنياهو
نتنياهو

متابعات - الطيب حسين

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جائزة نوبل

نتنياهو

سد النهضة

إثيوبيا

أبي أحمد

كشفت وكالة الأنباء الإثيوبية عن قيام رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بتقديم دعوة إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة البلاد، معرجة على تصريحات أشاد فيها الأول بإسرائيل.

ووفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين رئيسي حكومة إثيوبيا وإسرائيل والذي جاء بمبادرة من الجانب الإثيوبي.

وأشارت الوكالة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي هنأ نظيره الإثيوبي على فوزه بجائزة نوبل للسلام، بحسب وكالة "سبوتنيك".

كما عبر آبي أحمد لنتنياهو عن سعادته بزيارته لإسرائيل الشهر الماضي وأنه معجب بالتطورات التي حدثت في إسرائيل في السنوات الأخيرة.

وفي نهاية المحادثة، دعا آبي أحمد نتنياهو للقيام بزيارة رسمية إلى إثيوبيا، إلا أنها لم تشر إلى سبب هذه الزيارة المعتزمة، وما إذا كان الأخير قد لبى الدعوة.

وفاز رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، الجمعة، بجائزة نوبل للسلام لعام 2019، لجهوده من أجل إقرار السلام مع إريتريا.

وقالت المتحدثة باسم لجنة نوبل: "لجهوده المتميزة من أجل التسوية السلمية في المنطقة"، مشيرة إلى أن هذه الجهود تمثلت باتفاق سلام مع إريتريا.

واستعادت إثيوبيا وإريتريا العلاقات، في يوليو 2018، بعد سنوات من العداء وبعد حرب حدودية استمرت من عام 1998 إلى عام 2000.

وقيمة الجائزة 9 ملايين كرونة سويدية أي ما يساوي حوالي 900 ألف دولار، وسيكون تقديمها في أوسلو في الـ 10 من ديسمبر القادم.

 


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