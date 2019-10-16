  • الخميس 17 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر10:04 ص
بحث متقدم
الفقي

الفقي: لهذا السبب هنأ السيسي رئيس وزراء إثيوبيا

اقتحامات الاقصى

500 مستوطن يقتحمون باحات الأقصى

آبل

فضيحة تجسس تضرب أبل

مسدس

هزّت لبنان.. تنهي حياة أمها بـ 9 رصاصات

نانسئي بيلوسي

ترامب ساخرا من زعيمة الكونجرس: صلّوا من أجلها " تعاني من خلل"

مرتضى منصور

"مرتضى" يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

الدولار

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه

بالصور.. فرج عامر: أؤيد "الخدمة المدنية"

حديث فرج عامر عن "السحاقي" يتسبب في موقف محرج

فريق الأهلي

الكشف عن أول الراحلين من الأهلي

رحاب فتحي و زوجها

رد صادم من زوج السيدة التي تبرعت له بكبدها فتزوج عليها

بعد غلق مدرسة الفتح..

التعليم تجدد السماح للطلبة السوريين بالإلتحاق بالمدارس المصرية

آخر الأخبار

طلبة مدرسة الفتح
طلبة مدرسة الفتح

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

جامعات جديدة وبشرى لطلاب الطب.. تفاصيل لقاء «السيسي»و«عبدالغفار»

#

«ادرس في مصر».. هل يقضي على الجامعات الوهمية؟

#

«التربية والتعليم» تعلن عن وظائف شاغرة

#

«الداخلية» تسمح لـ21 شخصًا بالتنازل عن جنسياتهم

اكتوبر

المدارس المصرية

مدرسة الفتح

الطلبة السوريين

أصدر طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بإغلاق مدرسة دار الفتح، في مدينة السادس من أكتوبر، بعدما وجهت لها إتهامات بالسير على خطى جماعات إرهابية، وبالتحديد “داعش"، حيث كان جميع الطلبة بداخلها سوريين الجنسية.

وقال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، إن الوزارة تسمح للطلاب السوريين للالتحاق بالمدارس المصرية بذات القواعد والإجراءات التي تطبق علي زملائهم المصريين، فضلًا عن إتاحة التحاق الطلاب السوريين بمجموعات التقوية بالمدارس المصرية.

وأكد الدكتور رضا حجازي علي إصرار الوزارة علي التصدي بكل قوة وحزم لأية كيانات تعليمية غير قانونية.

وكان طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نشر عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، بيانًا قال فيه: “هذه المدرسة لا تتبع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من قريب أو بعيد، كما أنها ليست مدرسة ولكنها مركزًا للدروس الخصوصية”.

وتابع، “سوف تقوم المديرية بالتعاون مع التنمية المحلية ووزارة الداخلية بغلق هذا المكان المخالف لقوانين الدولة المصرية، وانتظر تقريرًا مفصلًا من المديرية عن هذا الموضوع، للوقوف على كافة تفاصيل هذا الموضوع الهام وسوف أوافيكم بها عند اكتمالها”.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» "النقل": الدفع بأتوبيسات نقل عام بين محطات المترو المتعطلة لنقل الركاب
» شاهد..فنانة شهيرة تتعرض لموقف محرج على الهواء
» حادث مروع..سيدة لن تستطع غلق عينيها اثناء النوم
» بيراميدز يبحث عبور «الموج الأزرق» بالدفاع الجوى
» ببدلة شيفون..ابنة فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل
» نبيلة عبيد تعلن ندمها على أفلامها الجريئة: لم أحقق شيئا
» فنانة شهيرة تعلن طلاقها من زوجها الفنان: أنا وأحمد انفصلنا
» ابنة فيفي عبده تفسر سر غيابها .. وتطلب الدعاء
» ابنة أصالة تثير الجدل بتدوينة بعد شائعة طلاقها من طارق العريان
» الموت يفجع الفنان "محمد كريم"
» صورة نجل "علي معلول" تشعل "انستجرام"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:45 ص

  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:26

  • عشاء

    18:56

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية