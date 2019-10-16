تعرف على أمنية أمير الكويت للسعودية

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متابعات - الطيب حسين

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السعودية

سلمان

أمير الكويت

العاهل السعودي

الصباح

ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الملك سلمان بن عبد العزيز،أجرى اتصالا هاتفيا، اليوم الأربعاء، بالشيخ صباح الأحمد، أمير الكويت.

وكشفت أن الملك سلمان هنأ أمير الكويت بعودته إلى بلده الكويت بعد استكمال الفحوصات الطبية التي أجراها، وتكللت بالنجاح، و "تمنى له التمتع بدوام الصحة".

بدوره، شكر أمير الكويت، الملك سلمان على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة، متمنيا للعاهل السعودي الصحة، ولشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأربعاء، عودة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى الكويت بعد رحلة علاجية في الولايات المتحدة.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، في سبتمبر الماضي، أن أمير الكويت دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة لاستكمال الفحوصات الطبية، وأنه تم تأجيل موعد لقاء الأمير بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وعبر أمير الكويت عن "جزيل شكره وامتنانه لإخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الشقيقة والصديقة على تواصلهم المستمر والمقدر للاطمئنان على صحته وعلى ما عبروا عنه خلال هذا التواصل من طيب المشاعر وصادق التمنيات".


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