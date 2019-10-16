رسميًا.. «جروس» مديرًا فنيا لأهلي جدة

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الرياضة

كريستيان جروس
كريستيان جروس

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المصريون

أهلي جدة

جروس

أعلن مسئولو أهلى جدة السعودي، تعيين السويسري كريستيان جروس مديرًا فنيًا للفريق، بعد رحيله مؤخرًا عن تدريب نادي الزمالك.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلى عبى موقع التواصل "تويتر" فيديو قصير للترحيب بالمدرب الجديد الذى عاد للمرة الثالثة لقيادة الراقي بعد أن سبق وقاده في فترتين مختلفتين عامى 2014 و 2016.

ويعود جروس لقيادة الأهلي مجددا من أجل خلافة الكرواتي برانكو ايفانكوفيتش الذي اقيل بعد سلسلة نتائج سلبية حققها خلال بطولتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري أبطال آسيا لكرة القدم لتثور الجماهير ضده وطالبت الادارة برحيله واستجابت لهذا الأمر.

ويعد جروس من أفضل المدربين في تاريخ الأهلي خاصة فترته الثانية، حيث نجح السويسري في تحقيق الثلاثية التاريخية موسم 2016  بإعادة لقب الدوري السعودي إلى خزينة الراقي بعد غياب لأكثر من 3 عقود بالإضافة إلى التتويج ببطولتي كأس ولي العهد وكأس خادم الحرمين الشريفين.

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