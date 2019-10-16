«ماني» يكشف أسرار جديدة في أزمته مع «صلاح»

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المصريون

السنغال

ليفربول

صلاح

مانى

كشف ساديو ماني، مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب السنغالي، تفاصيل جديدة بشأن مشادته مع محمد صلاح، زميله في الفريق، خلال مباراة بيرنلي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وكان ماني قد أبدى غضبه لحظة تغيره في المباراة، وهو ما أرجعته وسائل الإعلام الإنجليزي وقتها إلى استياءه من الأنانية التي لعب بها محمد صلاح في كرة كان ينتظر أن يمررها له.

وقال ماني في تصريحات مع قناة «كانال بلس» الفرنسية: "لقد كان سوء تفاهم، أردت فقط مساعدة الفريق".

وأضاف النجم السنغالي: "أنت تنظر إلى فريق مثل السيتي، أحيانًا يسجلون خمس أو ست أهداف، إذا كان هناك إمكانية لقتل المباراة سريعًا، فالكل يحاول التسجيل قدر الإمكان، أعتقد أن هذا أمر مهم للغايه، لذلك كنت محبطًا قليلًا".

وكما كشف ماني عن كواليس الحوار الذي دار بينه وبين صلاح عقب المباراة، حيث قال: "فقط تحدثنا وكان كل شئ على ما يرام كما كان من قبل، ثم اتصل بي كلوب في مكتبه، وأخبرته أننا قد تصالحنا بالفعل، وقد تفاجئ وأبدى سعادته من هذا الصلح".

وتطرق ماني إلى نص الحوار الذي دار بينه وبين صلاح، والذي جاء على النحو التالي: "لماذا أنت غاضب يا ساديو؟ فأجبته "هل أردت أن تعطني الكرة، فأجابني لم أراك، أنت تعلم أنني لا أكن لك أي شيئًا سيئًا".

وعلق ماني ضاحكَا: "أعلم ذلك جيدًا، ولكن ردة فعله كانت غريبة بعض الشئ".

واختتم ماني حديثه قائلًا: "نحن دائمًا جنبًا إلى جنب، هو رقم 10 وأنا رقم 11، نراسل بعضنا بعضًا في معظم الأوقات، ونتحدث إلى بعضنا عبر الهاتف، ولا يوجد بيننا أي مشاكل".


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