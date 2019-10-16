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"كان قلبي حاسس".. «ريهام سعيد» تستعيد فيديو من الذاكرة

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انستجرام

ريهام سعيد

صبايا الخير

تخضع الإعلامية ريهام سعيد، للمحاكمة في واقعة إهانة المصريين والسخرية منهم بسبب حديثها عن السمنة في إحدى حلقات برنامجها.

ونشرت الإعلامية ريهام سعيد مقطع فيديو قديم لها عبر حسابها الشخصى على موقع إنستجرام، وكتبت "كان قلبي حاسس".

وقالت ريهام سعيد خلال الفيديو "عارفة ان فى انعدام ضمير وعارفة ان فى انعدام أخلاق وعارفة أن مش كل واحد بيشتغل بيتقن شغله عارفة ان فى ناس وحشة، و لازم نيقن أن فى ناس مش كويسة ، ولازم نيقن إن فى بشر مش بشر ، وفى بنى ادمين الحيوانات أحسن منهم ، والناس الى بتقدر تجرح ناس او تبتز ناس ، دى ناس وحشة وحسابها مش دلوقتى ، واذا كانوا مبسوطين انهم مبيحصلهومش حاجة فى الدنيا ، بالعكس ربنا ما بيبتلى حد بيحبه ، وحسابهم يوم الدين.

وقضت محكمة جنح الجيزة، التي كانت تنظر القضية منذ يومين بعدم الاختصاص في نظر الدعوى القضائية المقامة ضد الإعلامية ريهام سعيد.

وتم اتهام ريهام سعيد، بإهانة المصريين والسخرية منهم، وتضمن الحكم إحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية، في حين تم غلق برنامجها.

شاهد الفيديو..

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كان قلبي حاسس

A post shared by Reham Saeed (@rehamsaidofficial) on


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