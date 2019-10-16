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روسيا تتدخل لتصفية أزمة سد النهضة

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سد النهضة
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متابعات - الطيب حسين

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سد النهضة

إثيوبيا

كشف اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، عن الدور المتوقع أن تلعبه روسيا بشان أزمة سد النهضة الإثيوبي.

يأتي هذا قبل انعقاد القمة المقبلة، يومي 24-25 أكتوبر في سوتشي "روسيا-إفريقيا"، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، ستلعب موسكو خلالها دورا كبيرا في تصفية الأمور بين مصر وإثيوبيا.

وأكد أن بوتين سيلعب دورًا كبيرًا حول أزمة سد النهضة، موضحا أن روسيا لها مكانة كبيرة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، كما أنها قوة إقليمية كبرى في العالم كله، وسنرى خلال الفترة القادمة حلولا لهذه المشكلة مع إثيوبيا، بحسب روسيا اليوم.

ونوه بأن الرئيسين، سيبحثان الموقف في سوريا حيث ترى مصر أنه يجب أن يكون لروسيا دور في إعادة النظام داخل سوريا، وعدم السماح لوجود أي قوات على الأراضي السورية.

ونوه بأن الجانب المصري يريد أن يكون هناك حل لمشكلة السياحة الروسية في مصر، مؤكدا: "الرئيس بوتين يجب أن يتدخل لحل هذه المشكلة خاصة أن العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية تسير على أعلى ما يكون".

وتعقد قمة "روسيا - إفريقيا" في مدينة سوتشي الروسية على البحر الأسود، برئاسة مشتركة من قبل رئيس روسيا فلاديمير بوتين ورئيس مصر رئيس الاتحاد الإفريقي عبد الفتاح السيسي.

وتعد القمة هي أول حدث على مثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الإفريقية ،حيث وجهت الدعوات للمشاركة فيها إلى رؤساء كل دول القارة الإفريقية.

وسيولي المشاركون في القمة اهتماما خاصا بحالة وآفاق العلاقات بين روسيا وبلدان القارة الإفريقية وتطوير الصلات بينها في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية والثقافية وغيرها.


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