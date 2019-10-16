  • الخميس 17 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر10:05 ص
بحث متقدم
الفقي

الفقي: لهذا السبب هنأ السيسي رئيس وزراء إثيوبيا

اقتحامات الاقصى

500 مستوطن يقتحمون باحات الأقصى

آبل

فضيحة تجسس تضرب أبل

مسدس

هزّت لبنان.. تنهي حياة أمها بـ 9 رصاصات

نانسئي بيلوسي

ترامب ساخرا من زعيمة الكونجرس: صلّوا من أجلها " تعاني من خلل"

مرتضى منصور

"مرتضى" يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

الدولار

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه

بالصور.. فرج عامر: أؤيد "الخدمة المدنية"

حديث فرج عامر عن "السحاقي" يتسبب في موقف محرج

فريق الأهلي

الكشف عن أول الراحلين من الأهلي

رحاب فتحي و زوجها

رد صادم من زوج السيدة التي تبرعت له بكبدها فتزوج عليها

تعرف عليها

الأحد.. الحكومة تُسأل أمام البرلمان عن 26 أمرًا

الحياة السياسية

البرلمان
البرلمان

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

وكيل "النواب": هناك تغيير وزاري مرتقب بلا شك

#

«جوارديولا»: توتر اللاعبين سبب الهزيمة من وولفرهامبتون

#

عبد العال يدعو رئيس الحكومة لإلقاء بيان أمام البرلمان

#

موسى: إحنا ردينا على انفجار "الأورام"

الخارجية

مصر للطيران

خارج البلاد

برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، يناقش البرلمان في جلسة الأحد المقبل، 26 طلب إحاطة بشأن برنامج الإصلاح الإداري ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وصرف الخمس علاوات لأصحاب المعاشات الصادر بها حكم قضائي، وتثبيت العاملين على الصناديق الخاصة على درجات دائمة بالموازنة العامة للدولة.

ويناقش المجلس طلبًا لتفعيل أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما يتعلق بالإعفاء الجمركي للأجهزة التعويضية والتقنيات المساعدة والسيارات المجهزة.

وحملت طلبات المناقشة استفسارات عن سياسة الحكومة بشأن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بحل مشكلات بطاقات التموين، ونظر تظلمات الأفراد المحذوفين منها، وكيفية وصول الدعم لمستحقيه، وسياسة الحكومة بشأن بناء مدارس جديدة تستوعب عدد التلاميذ المتقدمين لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية، لتخفيض سن المتقدمين لهاتين المرحلتين، وسد العجز الصارخ في أعداد المعلمين وبناء مدارس جديدة.

كما تشمل طلبات المناقشة تقنين أوضاع العاملين على الصناديق الخاصة الذين لم يتم تثبيتهم على درجات دائمة من الموازنة العامة للدولة، تشفير بعض القنوات لمباريات كرة القدم.

فيما تضمنت الطلبات المقدمة من النواب، حل أزمات الصناعة المصرية، وكيفية حل مشكلات المزارع متمثلة في انخفاض أسعار المحاصيل مقارنة بتكاليف الإنتاج المرتفعة من أسمدة ومبيدات وأيدٍ عاملة، وتسعير المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، وحماية وتنمية الثروة الحيوانية وتوفير اللحوم بسعر مناسب، وأخرى تتعلق بالحفاظ على الثروة الداجنة، حماية الآثار المصرية من السرقة والنهب ومنع الاتجار بها، واستكمال مشروعات الصرف الصحي بجميع المحافظات خاصة بمركز كفر الدوار محافظة البحيرة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» "النقل": الدفع بأتوبيسات نقل عام بين محطات المترو المتعطلة لنقل الركاب
» شاهد..فنانة شهيرة تتعرض لموقف محرج على الهواء
» حادث مروع..سيدة لن تستطع غلق عينيها اثناء النوم
» بيراميدز يبحث عبور «الموج الأزرق» بالدفاع الجوى
» ببدلة شيفون..ابنة فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل
» نبيلة عبيد تعلن ندمها على أفلامها الجريئة: لم أحقق شيئا
» فنانة شهيرة تعلن طلاقها من زوجها الفنان: أنا وأحمد انفصلنا
» ابنة فيفي عبده تفسر سر غيابها .. وتطلب الدعاء
» ابنة أصالة تثير الجدل بتدوينة بعد شائعة طلاقها من طارق العريان
» الموت يفجع الفنان "محمد كريم"
» صورة نجل "علي معلول" تشعل "انستجرام"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:45 ص

  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:26

  • عشاء

    18:56

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية