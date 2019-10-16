20 لاعبًا في قائمة منتخب الشباب

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ربيع ياسين

أعلن ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب قائمة اللاعبين التي ستشارك بمعسكر الفريق الذي يبدأ يوم الأحد 20 أكتوبر ويستمر حتى يوم الثلاثاء 29 من الشهر نفسه استعدادا لتصفيات الأمم الأفريقية.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حمزة علاء عبدالله (الأهلي) - إيهاب حسن العايدي (المصري) محمد الشناوي - (بتروجيت) - محمد سلامة بركات (الأهلي) - أحمد عيد محمد (الزمالك) - محمود صابر (الأهلي)- فارس محمد مجاهد (سموحة) - حازم هاني  (المنصورة) -عبدالرحمن العشري (إنبي)- محمد اشرف محمد (الأهلي) - عبدالله عازل علي (إنبي) - زياد محمد كمال (إنبي) - العربي بدر (الأهلي)- إبرهيم عادل علي (بيراميدز) - محمود صابر عبدالمحسن (المستقبل) - عبدالغني محمد عبدالغني (الاتحاد) - أسامة فيصل (الزمالك) - زياد فرج (المصري) - محمود محمد عباس  (بتروجت) - عماد ميهوب (بيراميدز) - حسام حسن علي (غزل المحلة) - حمادة فاروق (مصر المقاصة) - يوسف المجيد (هيرتا الالماني) -زياد عماد الجيوشي (الجونة).


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