قطر تكشف عن الخطر الوحيد الذي يهددها

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متابعات - الطيب حسين

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الدوحة

خطر

كأس العالم 2022

العطية

كشف وزير الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، عن الخطر الوحيد الذي يهدد بلاده بحسب وصفه.

تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء، جاءت خلال مشاركته في افتتاح فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الأمن العالمي 2019 اليوم الأربعاء.

وذكر "العطية" التهديدات التي يمكن أن تواجه الدوحة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022، بحسب وكالة "سبوتنيك".

وقال العطية "التهديد الوحيد، الذي يواجهنا في هذه البطولة، هو عدم تأهل فريقنا (منتخب قطر) للنهائيات".

ومن المعروف أن قطر تنظم بطولة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022، التي ستقام لأول مرة في فصل الشتاء وتحديدا من 21 نوفمبر، حتى 18ديسمبر 2022.

ووفقا للمعمول به في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فقطر، بصفتها منظمة البطولة باتت متأهلة رسميا إلى مونديال 2022، حتى لو لم تشارك أو لم تفز في التصفيات الآسيوية.

وتطرق وزير دفاع قطر في تصريحاته أيضا إلى التهديدات الأخرى، التي يمكن أن تواجه قطر.

وقال العطية "لست قلقا من أي أمور أخرى فلا أحد يستطيع أن يلعب معنا بعد الآن".

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