«الخارجية» تحذر المسافرين للخارج: انتبهوا لهذا الأمر

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مومن زكريا

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية بيانًا بشأن جوازات المواطنين المصريين من الراغبين في السفر خارج البلاد إلى أي دولة في العالم.

حيث جاء نص البيان كالآتي: "صرح السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج بأنه لوحظ رفض سلطات المطارات في بعض الدول السماح لأعداد من المواطنين المصريين بالدخول لدى وصولهم من موانىء الوصول ومطالبتهم بالعودة إلى أرض الوطن أو الدول القادمين منها نظراً لأن صلاحية جوازات سفرهم تقل عن ستة أشهر، حيث ترجع سلطات تلك الدول ذلك إلى ما تقتضيه القواعد الدولية الخاصة بالاتحاد الدولى للنقل الجوى ( الإياتا ) والتي تقضى بألا تقل مدة صلاحية جواز السفر عن ستة أشهر".

وأضاف البيان: "ويهيب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج بالمواطنين المصريين الراغبين في السفر للخارج بضرورة الإلتزام بألا تقل مدة صلاحية جوازات سفرهم عند المغادرة عن ( 6 أشهر )، لاسيما أن أغلبية الدول تلتزم بعدم منح تأشيرات الدخول على الجوازات التي تقل مدة صلاحيتها عن ستة أشهر، كما تتمسك الدول التي تسمح بسفر المواطنين المصريين إليها بدون تأشيرة دخول مسبقة بعدم السماح للمسافرين إليها بالدخول من موانىء الوصول إذا كانت صلاحية جواز السفر تقل عن ستة أشهر وقت وصولهم إلى منافذ الدخول بتلك الدول.


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