الدولار يتراجع أمام الجنيه في نهاية التعاملات

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انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، فى نهاية التعاملات في عدد من البنوك اليوم الأربعاء.

وتراجعت العملة الخضراء، قرشا واحدا في البنك التجاري الدولي، حيث سجلت 16.16 جنيه للشراء، و16.26 جنيه للبيع.

وفي بنوك الأهلي ومصر والعربي الأفريقي والتعمير والإسكان، تراجع سعر الدولار قرشا واحدا كذلك، حيث سجل 16.18 جنيه للشراء و16.28 جنيه للبيع.

أما مصرف أبو ظبي الإسلامي، فانخفض سعر الدولار إلى 16.20 جنيه للشراء، و16.30 جنيه للبيع.

جاء هذا في حين استقر في بنك البركة، عند 16.19 جنيه للشراء و16.29 جنيه للبيع، كما استقر في بنكي كريدي أجريكول، وقناة السويس عند 16.18 جنيه للشراء، و16.28 جنيه للبيع.


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