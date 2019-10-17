رد صادم من زوج السيدة التي تبرعت له بكبدها فتزوج عليها

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رحاب فتحي و زوجها
رحاب فتحي و زوجها

أحمد عادل شعبان

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رحاب

رد يسري - زوج السيدة رحاب فتحي - على القصة التي روتها في وسائل الإعلام حول قيامها بالتبرع له بجزء من كبدها ليقوم بالزواج عليها.

وقال الزوج في مداخلة مع برنامج "يحدث في مصر" : "زوجتي سيدة محترمة وهي أختي وحبيبتي وفي الآخر أم بنتي ".

وأضاف: "لكن يا أستاذ شريف أنت تعلم أن الخلافات الأسرية لا يمكن حلها على شاشات الإعلام".

وتابع: "بحاول حل مشكلتي معاها من سنتين .. و كلمت ناس كبيرة عندنا في البلد عشان يوصلونا ببعض .. هي على راسي من فوق وأبوها ابن خالتي وأنا عايز إننا نرجع".

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