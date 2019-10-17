حديث فرج عامر عن "السحاقي" يتسبب في موقف محرج

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سموحة

الإلتهاب السحائى

تعرض المهندس محمد فرج عامر - رئيس نادي سموحة - لموقف محرج بسبب خطأ لغوي كتبه عبر صفحته بـ"فيس بوك" و "تويتر".

وقال "عامر" عبر صفحتيه: "سموحة خالي تماما من الالتهاب (السحاقي) ولا توجد اي خطورة علي اي من الاعضاء ولذينا تاكيدات طبية انة لا ينتقل عن طريق الماء هذا فيما يخص السباحين والسباحات".

واستطاع "عامر" تدارك الأمر عبر صفحته بـ"فيس بوك" وغيرها إلى "السحائي" لكن تويتر لا يتيح ميزة التعديل فظلت التغريدة كما هي.

وطالب متابعون لعامر بضرورة تعديل الكلمة سريعا نظرًا لما تحمله من مدلولات غير المقصودة.

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