» ابنة فيفي عبده تفسر سر غيابها .. وتطلب الدعاء

أحمد عادل شعبان
كشفت عزة مجاهد - ابنة الفنانة فيفي عبده - أسباب غياب والدتها عن مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد حديثها عن تطورات الحالة الصحية لخالتها .
وقالت "عزة" في تصريحات صحفية: "لا يوجد تحسن في حالة خالتي حتى الآن .. ادعوا لها فهي في العناية المركزة" حسب "مصراوي"..
وأضافت: "أصيبت بغيبوبة سكر والأمر تسبب لها في جلطة ومازالت في المستشفى".
وكانت فيفي عبده كشفت قبل أيام سر غيابها عن مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة أنها ترافق شقيقتها في مرضها.
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