» فنانة شهيرة تعلن طلاقها من زوجها الفنان: أنا وأحمد انفصلنا

17 أكتوبر 2019 - 08:16 ص

كشفت الفنانة الكويتية غدير السبتي عن انفصالها من زوجها المخرج البحريني أحمد الفردان بعد زواج استمر لمدة سنتين.



وقالت "عبير" في تدوينة عبر حسابها بـ"انستجرام" : "القرار اللي أخدته ما كان سهل لو شنو كانت أسبابه لكن مرات حتى لو القرار صعب لازم تكون عندنا خطوة جريئة لاتخاذه عشان نرتاح بحياتنا لأن بنعيشها مرة واحدة".



وأضافت: "أنا وأحمد انفصلنا عن الحياة الزوجية لكن مرتبطين كأصدقاء بينهم مودة واحترام .. الله يوفقنا بحياتنا .. والاختلاف لا يصنع العداوة لأن احنا ناس مثقفة وواعية للحياة".



