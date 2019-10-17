ترامب ساخرا من زعيمة الكونجرس: صلّوا من أجلها " تعاني من خلل"

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ترامب

نانسي بيلوسي

خلل عقلي

اجتماع البيت الأبيض

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومه على رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي، موجها إليها انتقادات قاسية.

وقال  ترامب  عبر حسابه الرسمي على  تويتر  : " نانسي بيلوسي في حاجة ماسة إلى مساعدة عاجلة، وهي إما تعاني من خلل، أو أنها ببساطة لا تحب بلادنا الرائعة ".

وأضاف : كانت مصابة اليوم بانهيار عصبي تام في البيت الأبيض.. شيء محزن النظر لهذا الأمر، صلوا من أجلها، فهي شخص مريض للغاية " .

وقام الرئيس الأمريكي بنشر عدة صور من اجتماعه مع قادة الكونجرس حول الوضع في سوريا والعملية العسكرية التركية، حيث ظهرت  بيلوسي  في إحدى الصور وهي تقف على طاولة بيضاوية موجهة حديثها إلى ترامب، حيق عليق عليها بالقول : " نانسي في انهيار عصبي" .


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