هزّت لبنان.. تنهي حياة أمها بـ 9 رصاصات

17 أكتوبر 2019 - 09:47 ص

في واقعة مروعة، أقدمت مراهقة تبلغ من العمر 14 عاما في لبنان على إنهاء حياة والدتها بـ 9 رصاصات.

وبحسب ما ذكرته صحيفة النهار فإن فاطمة الرفاعي (3 عاما وجدت مقتولة بتسع طلقات نارية على يد ابنتها.

وكانت الرفاعي قد عثر عليها، مقتولة في منزلها، بحي الجدايل ببلدة القرقف شمال لبنان، وبجانبها مسدس.

وعقب وقوع الجريمة بـ 24 ساعة ، بدأت تتكشف ملابسات الحادث، حيث أكد مصدر أمني أنه تبين أن المغدورة قضت على يد ابنتها (غ.) البالغة 14 عاما والسبب أن أمها «كانت تعنّفها دائماً».

وأفاد أيضا أحد أقرباء الضحية أن الابنة استغلت نوم أشقائها ووجود والدها خارج المنزل، وحملتْ مسدسا وتوجهت نحو والدتها لتصيبها بتسع طلقات نارية، قبل أن تلقي بالمسدس في غرفة الجلوس وتسارع إلى منزل الجيران.

إحدى الجيران اتصلت بزوجها لاطلاعه على المأساة، فاتصل الأخير بزوج الضحية علي الماضي (عامل) وسارع الجميع إلى منزل المغدورة ليجدوها ممددةعلى السرير غارقة في دمائها.

كما تبين أن المسدس الذي أطلقت منه الابنة النار هو من عيار 9 ملم وفيه طلقات عيار 14 ملم، وقد أصيبت منه فاطمة بطلقة في قلبها، وأخرى في زندها، وثلاث في رجلها، والبقية في بطنها.

من جانبها أبلغت الابنة الجيران أنها عثرت على والدتها مقتولة، بينما أظهرت كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المنزل عدم دخول أحد سوى الابنة.