  • الخميس 17 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر10:02 ص
بحث متقدم
الفقي

الفقي: لهذا السبب هنأ السيسي رئيس وزراء إثيوبيا

اقتحامات الاقصى

500 مستوطن يقتحمون باحات الأقصى

آبل

فضيحة تجسس تضرب أبل

مسدس

هزّت لبنان.. تنهي حياة أمها بـ 9 رصاصات

نانسئي بيلوسي

ترامب ساخرا من زعيمة الكونجرس: صلّوا من أجلها " تعاني من خلل"

مرتضى منصور

"مرتضى" يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

الدولار

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه

بالصور.. فرج عامر: أؤيد "الخدمة المدنية"

حديث فرج عامر عن "السحاقي" يتسبب في موقف محرج

فريق الأهلي

الكشف عن أول الراحلين من الأهلي

رحاب فتحي و زوجها

رد صادم من زوج السيدة التي تبرعت له بكبدها فتزوج عليها

500 مستوطن يقتحمون باحات الأقصى

الحياة السياسية

اقتحامات الاقصى
اقتحامات الاقصى

وكالات - سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

بزعامة وزير إسرائيلي.. المئات يقتحمون الأقصى

#

مستوطنون يقتحمون باحات «الأقصى»

#

مجددًا.. مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

#

118 مستوطنا يقتحمون الأقصى لسماع شروحات حول" الهيكل المزعوم"

إسرائيل

مسجد

اقتحام

الأقصى

اقتحم قرابة الـ 500 مستوطن باحات المسجد الأقصى بالقدس، فى الساعات الأولى من صباح اليوم وفقا ما أعلنته وسائل إعلام فلسطينية.

ونددت كل الفصائل الفلسطينية المختلفة، ومنظمة التحرير وحركتي حماس وفتح، بالاقتحامات المتتالية من المستوطنين للمسجد الأقصى.

كما أشارت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في وقت سابق بالاقتحامات، معتبرة أنها استفزاز للعالم العربي والمسلم، وأنها خطوة من حكومة الاحتلال من أجل تحويل الصراع العربي الإسرائيلي إلى صراع على أساس ديني.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» حادث مروع..سيدة لن تستطع غلق عينيها اثناء النوم
» بيراميدز يبحث عبور «الموج الأزرق» بالدفاع الجوى
» ببدلة شيفون..ابنة فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل
» نبيلة عبيد تعلن ندمها على أفلامها الجريئة: لم أحقق شيئا
» فنانة شهيرة تعلن طلاقها من زوجها الفنان: أنا وأحمد انفصلنا
» ابنة فيفي عبده تفسر سر غيابها .. وتطلب الدعاء
» ابنة أصالة تثير الجدل بتدوينة بعد شائعة طلاقها من طارق العريان
» الموت يفجع الفنان "محمد كريم"
» صورة نجل "علي معلول" تشعل "انستجرام"
» مؤمن زكريا: «نفسي أعرف مين اللي سرقني»
» تراجع كبير في أسعار جرام الذهب اليوم

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:45 ص

  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:26

  • عشاء

    18:56

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية