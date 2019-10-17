وفاة ملاكم أمريكى شهير في " حلبة الصراع"

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توفى الملاكم الأميركي باتريك داي، أمس الأربعاء، متأثرا بإصابة قاتلة في الدماغ، بعد 4 أيام من تلقيه لكمة قوية نقل على إثرها إلى المستشفى.  

وكان داي (27 عاما) يواجه مواطنه تشارلز كونويل بمباراة احترافية في شيكاغو السبت، قبل أن يوجه الأخير له لكمة قوية إطاحته أرضا، واستدعت دخولا فوريا للفريق الطبي إلى الحلبة، حيث خرج داي على نقالة.

وصدر بيان عن الشركة الراعية له معلنا أنه فارق الحياة في المستشفى، وقال إنه "كان محاطا بأسرته وأصدقائه المقربين وأعضاء فريقه في الملاكمة، بما في ذلك معلمه وصديقه ومدربه جو هيغينز".

وتابع البيان: "نيابة عن عائلة باتريك وفريقه والمقربين منه، نحن ممتنون للدعاء والتعبير عن الدعم والحب الذي كان واضحا للغاية منذ إصابته".

وقبل أن يصبح ملاكما محترفا، كان داي هاويا يعشق الملاكمة، وقد فاز بلقبين محليين في بطولة القفازات الذهبية في نيويورك، كما كان ملاكما احتياطيا للفريق الأميركي الأولمبي عام 2012.

وفي عام 2013، احترف داي الملاكمة، وحصل على بطولة "دبليو بي سي كونتيننتال أميركاس" عام 2017، وبطولة "آي بي إف إنتركونتننتال" في 2019.


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