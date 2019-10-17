تركي آل الشيخ يفاجيء "هنيدي" بهذا الأمر

فاجأ المستشار تركي آل الشيخ، وزير الترفيه السعودي، فريق عمل مسرحية "3 أيام في الساحل"، بطولة النجم محمد هنيدي، حيث حضر "تركي" معهم البروفات .

من جانبه، قد نشر المخرج مجدى الهوارى صورة من من زيارة المستشار تركي آل الشيخ، لفريق عمل مسرحية "3 أيام في الساحل" بالرياض ليشاهد بروفات المسرحية وكواليسها مع أبطال العرض، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وعلق مجدى الهوارى على الصورة قائلا : "زيارة المستشار تركى آل الشيخ لبروفات مسرحية 3 أيام فى الساحل بموسم الرياض .. كايرو شو".

ومن المقرر أن تبدأ عروض المسرحية اليوم وتستمر حتى 4 أيام متتالية وهو المسرحية التى يقوم ببطولتها الفنان محمد هنيدى وأحمد فتحى وسيد فؤاد ومحمد ثروت وإخراج مجدى الهوارى وتأليف أحمد عبد الله .