  • الخميس 17 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر11:10 م
بحث متقدم
مصطفى الفقي

"الفقي": "سد النهضة" قضية كيدية تهدف إلى هذا الأمر الخطير

أرشيفية

استمرار مسلسل تراجع الدولار أمام الجنيه في البنوك

هنيدي وآل الشيخ

تركي آل الشيخ يُحرج محمد هنيدي:"أيه المسرحية الفاشلة دي"

أرشيفية

معلومات صادمة عن مرض «الالتهاب السحائي»

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يتوعد مسؤولًا بسبب ما فعله مع منتقبة

أرشيفية

تركيا توافق على وقف إطلاق النار في سوريا

مدرب الاهلي

مفاجأة.. مدرب الأهلي قد يرحل خلال أيام

السيسي وأمير الكويت

سر مكالمة "السيسي" الهاتفية بأمير الكويت

ارشيفية

وفاة رجل ستيني أثناء ممارسة الجنس مع فتاة بشقة دعارة

الصحفية المغربية هاجر الريسوني

فرحة عارمة بعد العفو عن الصحفية المتهمة بـ«العلاقة الجنسية»

في الرياض..

تركي آل الشيخ يفاجيء "هنيدي" بهذا الأمر

الصفحة الأخيرة

تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

"فان دام" ومحمد رمضان يستفزان تركي آل الشيخ بهذا الأمر

#

فيديو جديد لـ تركي آل الشيخ يثير ضجة

#

تركي آل الشيخ يتحدى.. "لعبت مع الأسد"

#

فتاة تطارد تركي آل الشيخ.. والأخير يصدمها

الرياض

محمد هنيدي

تركي آل الشيخ

فاجأ المستشار تركي آل الشيخ، وزير الترفيه السعودي، فريق عمل مسرحية "3 أيام في الساحل"، بطولة النجم محمد هنيدي، حيث حضر "تركي" معهم البروفات .

من جانبه، قد نشر المخرج مجدى الهوارى صورة من من زيارة المستشار تركي آل الشيخ، لفريق عمل مسرحية "3 أيام في الساحل" بالرياض ليشاهد بروفات المسرحية وكواليسها مع أبطال العرض، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وعلق مجدى الهوارى على الصورة قائلا : "زيارة المستشار تركى آل الشيخ لبروفات مسرحية 3 أيام فى الساحل بموسم الرياض .. كايرو شو".

ومن المقرر أن تبدأ عروض المسرحية اليوم وتستمر حتى 4 أيام متتالية وهو المسرحية التى يقوم ببطولتها الفنان محمد هنيدى وأحمد فتحى وسيد فؤاد ومحمد ثروت وإخراج مجدى الهوارى وتأليف أحمد عبد الله .



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» ترامب: الاتفاق مع تركيا بشأن شمال سوريا "إنجاز عظيم"
» روسيا تتهم دبلوماسيين عسكريين أمريكيين بـ"التجسس"
» لدواع أمنية.. تأجيل كلاسيكو الريال وبرشلونة
» عقوبة غليظة لطيار فيديو محمد رمضان ومساعده
» تعويض ضخم لفتاة بسبب تفتيش «منطقة حساسة» بجسدها
» روسيا وإيران يتوسطان لإجراء حوار بين تركيا وسوريا
» بالصور.. أميرة بريطانيا بملابس المسلمين في باكستان
» دولة عربية تفرض رسومًا على مكالمات الإنترنت
» فوز 3 دول عربية بعضوية حقوق الإنسان للأمم المتحدة
» انجاز جديد لـ«صلاح» قبل مواجهة مانشستر يونايتد
» الذهب يواصل الصعود كل دقيقة.. تعرف على السعر الآن

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:41 ص

  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:26

  • عشاء

    18:56

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية