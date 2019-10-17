"أبويا كان بيشربني مخدرات ".. رواية صادمة لطفلة عن أبيها

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روت الطفلة حبيبة أحد ضحايا قضايا العنف الأسري، قصة مأساوية عاشتها مع والدها قائلة :" إن والدها يعتدي عليها هي وأخوتها بالضرب بسبب رفضهم تعاطي المخدرات".

وأضافت "حبيبة" خلال برنامج "الافوكاتو" المذاع عبر قناة "القاهرة والناس 2"،: "أبويا كان بيشربني أنا وأخواتي مخدرات ولما كنا بنرفض كان بيضربنا".

و تابعت الطفلة باكية :" أبويا بيشرب مخدرات من زمان و بيجي يشربها في البيت وقدامنا و بعد كدا طلب مننا نشرب معاه أنا و أخواتي البنات ".

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