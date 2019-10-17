  • الخميس 17 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر11:10 م
بحث متقدم
مصطفى الفقي

"الفقي": "سد النهضة" قضية كيدية تهدف إلى هذا الأمر الخطير

أرشيفية

استمرار مسلسل تراجع الدولار أمام الجنيه في البنوك

هنيدي وآل الشيخ

تركي آل الشيخ يُحرج محمد هنيدي:"أيه المسرحية الفاشلة دي"

أرشيفية

معلومات صادمة عن مرض «الالتهاب السحائي»

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يتوعد مسؤولًا بسبب ما فعله مع منتقبة

أرشيفية

تركيا توافق على وقف إطلاق النار في سوريا

مدرب الاهلي

مفاجأة.. مدرب الأهلي قد يرحل خلال أيام

السيسي وأمير الكويت

سر مكالمة "السيسي" الهاتفية بأمير الكويت

ارشيفية

وفاة رجل ستيني أثناء ممارسة الجنس مع فتاة بشقة دعارة

الصحفية المغربية هاجر الريسوني

فرحة عارمة بعد العفو عن الصحفية المتهمة بـ«العلاقة الجنسية»

مفاجأة.. امرأة وراء التخطيط لتفجير كاتدرائية القديس بولس بلندن

عرب وعالم

كاتدرائية القيديس بولس
كاتدرائية القيديس بولس

علي محمود

أخبار متعلقة
#

مفاجأة صادمة وراء خبر تعرض "حكيم" لحادث سير

#

قتل زوجته وطفله في حلون.. مفاجأة صادمة وراء الجريمة

#

مفاجأة.. صديقة فنانة شهيرة وراء سرقة شقتها

#

فتاة البحيرة لم تنتحر .. وعلاقة غير شرعية وراء قتلها

داعش

لندن

كاتدرائية القديس بولس

اتهام امرأة

وجهت محكمة في لندن اتهامات بالإرهاب لامرأة ، تضمنت تفحص كاتدرائية القديس بولس كهدف محتمل لهجوم تفجيري.

وقالت الشرطة، وفقًا لـ"روسيا اليوم"، إن محكمة وستمنستر الجزائية أمرت في جلستها أمس الأربعاء بتجديد حبس، صفية أمير الشيخ، (36 عاما)، على أن تمثل أمام محكمة أولد بيلي في الأول من نوفمبر القادم.

وأوضحت الشرطة في بيان أن عملية الإعداد للتفجير تضمنت السفر إلى لندن والنزول بفندق بهدف استطلاع الأوضاع.

وصفية الشيخ من سكان منطقة هيز بغرب لندن، وهي متهمة بالإعداد لأعمال إرهابية في الفترة بين أغسطس وأكتوبر هذا العام، منها التواصل مع شخص توقعت أنه يمكن أن يساعدها في صنع مواد ناسفة.، وهي متهمة أيضا بإعداد كلمة تعلن فيها الولاء لتنظيم "داعش".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» ترامب: الاتفاق مع تركيا بشأن شمال سوريا "إنجاز عظيم"
» روسيا تتهم دبلوماسيين عسكريين أمريكيين بـ"التجسس"
» لدواع أمنية.. تأجيل كلاسيكو الريال وبرشلونة
» عقوبة غليظة لطيار فيديو محمد رمضان ومساعده
» تعويض ضخم لفتاة بسبب تفتيش «منطقة حساسة» بجسدها
» روسيا وإيران يتوسطان لإجراء حوار بين تركيا وسوريا
» بالصور.. أميرة بريطانيا بملابس المسلمين في باكستان
» دولة عربية تفرض رسومًا على مكالمات الإنترنت
» فوز 3 دول عربية بعضوية حقوق الإنسان للأمم المتحدة
» انجاز جديد لـ«صلاح» قبل مواجهة مانشستر يونايتد
» الذهب يواصل الصعود كل دقيقة.. تعرف على السعر الآن

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:41 ص

  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:26

  • عشاء

    18:56

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية