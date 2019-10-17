من عائلة واحدة.. إحالة أوراق 6 أشخاص للمفتي

17 أكتوبر 2019 - 11:07 ص

أمرت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار أحمد عبدالقادر بريقع، وعضوية المستشارين أحمد محمد عوض ومجدي نبيل شفيق وسامح أحمد عبدالوهاب وأمانة سر محمد على الخضري، بإحالة أوراق 6 أشخاص إلى مفتي الجمهورية، للتصديق على حكم إعدامهم، لقيامهم بقتل شخصين آخرين في الخانكة، بسبب خصومة ثأرية بينهم.



