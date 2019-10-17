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البابا تواضروس:: قولت بشكل صريح حقيقة الأوضاع في مصر

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البرلمان الأوروبي

صدى البلد

البابا تواضروس

روي البابا تواضروس الثاني، وبطريرك الكرازة المرقسية، تفاصيل لقائه برئيس البرلمان الأوروبي قائلا :" إنه أوضح الصورة الحقيقية عن الأوضاع بمصر، لرئيس البرلمان الأوروبي، معقبا:"قولتله بشكل صريح حقيقة الأوضاع في مصر " .

 وأكد "تواضروس" خلال حواره لبرنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد" ،أنه تحدث عما تقوم بنقله الميديا بصورة غير حقيقية عن الأوضاع بمصر،موضحا أن المشكلات التى تتعرض لها مصر يتم حلها بروح الأسرة الواحدة.

 وتابع ، أنه تحدث مع رئيس البرلمان الأوروبي، بكل مصداقية، والجميع فى مصر يعمل من أجل مصر، موضحا أنه مواطن مصري، ولذلك شرح لرئيس البرلمان الأوروبي الصورة الحقيقية عن الأوضاع بمصر.

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